Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утверждает, что карантинные меры в стране были ужесточены из-за того, что пик распространения коронавируса может припадать на 14-15 апреля.

Видео брифинга чиновника опубликовано на странцие Минздрава Украины в Facebook.

"14-15 апреля в стране может быть пик заболеваемости, поэтому ужесточили карантинные меры", - сказал он.

При этом зараженные коронавирусом, по словам Ляшко, могут выходить из дому в магазин за средствами первой необходимости.

"Те, кто находится на самоизоляции (болеют коронавирусом или являются контактами заболевших), могут выходить за покупками первой необходимости в магазины, расположенные в радиусе 2 км от места самоизоляции", - подчеркнул он.

Про пик - с 8 минуты. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по состоянию на утро субботы, 4 апреля, в Украине зафиксировано 1096 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. За сутки выявлено 154 новых случаев заражения, 28 человек скончались и 23 человека выздоровели.

Как сообщала "Страна", с 6 апреля в Украине ужесточают карантинные меры.