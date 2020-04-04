Украинские врачи Монастырисского района Тернопольской области записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором называют свой городок "украинской Уханью" и требуют помощи: маски высокого уровня защиты, комбинезоны, аппаратуру, лекарства.

Медики вынуждены бороться с Covid-19 в одних халатах. Они жестко раскритиковали медреформу Супрун. "Мы еще живы и хотим жить", - говорят врачи.

"За годы так называемой медицинской реформы, которая представляет собой глобальное мероприятие по уничтожению в Украине практической медицины, мы привыкли к цинизму со стороны властных структур. Средств индивидуальной защиты и диагностики не хватает. Пробирок для забора материала на выявление коронавируса остро не хватает. А если отсутствует диагностика - данные о распространении инфекции нельзя считать достоверными", - заявили они.

Среди медиков выступила врач-инфекционист Татьяна Сиванык на 4 месяце беременности, у которой есть еще годовалый ребенок. Доктор говорит, что не боится коронавируса. "Это обычный вирус, который относится к группе респираторных заболеваний. Он не страшнее гриппа, который также вызывает тяжелые пневмонии. Тяжело переносят Covid-19 только 10% заболевших - люди старшего возраста, или имеющие сопутствующие заболевания", - говорит она.

Как сообщала "Страна", местные жители почти уверены, что коронавирус привезли заробитчане. "Источником стал кто-то, кто вернулся из Европы. В марте ежедневно по 50-70 человек возвращались из Польши. Почти никто не изолировался", - говорит нам глава местной райрады Владимир Данилюк. Первой заболела медсестра приемного покоя райбольницы, сначала ее лечили от обычного гриппа, а когда подтвердилась "корона", успели заразиться многие ее коллеги.

Напомним, мэр Монастыриска Андрей Старух заболел коронавирусом и заявил о панике в городе. Он попросил помощи у властей.

В сети распространяют видео погибшего 68-летний Павла, который умер от коронавируса после похорон священника Степана Барновского 3 марта. Его тело родным выдали в мешке, никто не соглашался копать могилу и всем пришлось заниматься семье.