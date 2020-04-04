Заболевшие коронавирусом обнаружены во всех областях Украины, кроме Николаевской. Сейчас там лишь 10 подозрений на вирусную инфекцию.

Центр общественного здоровья по состоянию на 4 апреля сообщает, что в Украине нашли 1096 лабораторно-подтвержденных ПЦР-исследованиями случаев Covid-19. Из них 28 скончалось и 23 выздоровели. За последние сутки прибавилось 154 новых заболевших.

В Николаевской области на изоляции находятся 6 человек, однако их заболевание не подтверждено. За сутки в стране было зафиксировано 154 новых случая.

Сейчас Covid-19 обнаружен:

Киев - 195 случаев;

Киевская область - 77 случаев;

Винницкая область - 66 случаев;

Волынская область - 17 случаев;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 9 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 28 случаев;

Ивано-Франковская область - 94 случая;

Кировоградская область - 19 случаев;

Львовская область - 14 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 26 случаев;

Полтавская область - 8 случаев;

Ровенская область - 31 случай;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 135 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 206 случаев;

Черкасская область - 61 случай;

Черниговская область - 5 случаев.

Всего подозрений на коронавирус сейчас обрабатывается 636, за все время эпидемии таких было 5040.

Напомним, китайские ученые исследовательским путем определили, что 15% котов в Ухане заражены коронавирусом Covid-19. Медики уверяют, что животные могут быть заражены по всему миру, потому что вирус передается от одного животного другому. Однако неизвестно, могут ли кошки заразить людей.

Как сообщала "Страна", что Генеральный прокурор США Уильям Барр утверждает, что Федеральное бюро тюрем столкнулось с быстрым распространением коронавируса в исправительных учреждениях. В связи с этим часть из них переведут на домашнее заключение.

Также "Страна" писала, что эпицентром эпидемии коронавируса в нашей стране помимо Киева остается Западная Украина, куда массово возвращаются заробитчане, часть из которых заражены.