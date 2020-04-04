В Украине зарегистрировали 5 смертей от коронавирусной инфекции в сутки. В числе лидеров по распространению инфекции Covid-19 Черновицкая область (35 новых случаев), Тернопольская область (21 случай) и в Киеве - 15 новых заболевших.

Об этом сообщил на сегодняшнем брифинге главный санитарный врач страны, замминистра по здравоохранению Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, из 154 новых случаев заболевания 10 подтверждены у детей, а госпитализированы 92 человека (4 ребенка и 6 медработников). За сутки поступило 636 сообщений о подозрении на коронавирус (в 2 раза больше, чем за сутки до этого). Всего 477 человек из 1096 госпитализированы, а 16 находятся на ИВЛ. За сутки - 5 новых смертей.

Наибольшее количество новых случаев в Черновицкой области - 35, Тернопольской области - 21, Киеве - 15. Ляшко посетил Тернопольскую область и пообщался с руководством некоторых больниц. Врачи забрали назад свои заявления об увольнении и остаются работать. Они обеспечены средствами защиты на первое время, в скором времени поставки увеличат, сказал Ляшко.

Как сообщала "Страна", в Тернополе у мужчины нашли коронавирус лишь на 17-е сутки после возвращения в Украину.

В Киевской области пик эпидемии коронавируса прогнозируют на 20 апреля.