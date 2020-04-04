В Житомирской области от коронавируса Covid-19 скончался житель Бердичева, которого госпитализировали 23 марта.

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в Facebook.

"Врачи боролись до последнего, но болезнь оказалась сильнее. Сегодня утром перестало биться сердце жителя Бердичева 1972 года рождения, которого госпитализировали в Бердичевскую городскую больницу 23 марта. Выражаю соболезнования родным и близким по поводу тяжелой утраты", - говорится в сообщени.

Скриншот: facebook.com/vitaliy.bunechko

Напомним, в Украине зафиксировано 1096 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. За сутки выявлено 154 новых случаев заражения, 28 человек скончались и 23 человека выздоровели.

Также "Страна" писала, что по состоянию на 3 апреля в медицинских учреждениях проходят лечение 477 человек с коронавирусной болезнью. Из них 25 - это дети.