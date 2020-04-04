Китайские ученые исследовательским путем определили, что 15% котов в Ухане заражены коронавирусом Covid-19. Медики уверяют, что животные могут быть заражены по всему миру, потому что вирус передается от одного животного другому. Однако неизвестно, могут ли кошки заразить людей.

Об этом свидетельствуют результаты наблюдения ученых из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, сообщает электронная научная библиотека bioRxiv.

В ходе исследования ученые посетили приюты для животных в разных частях Уханя и взяли образцы крови у 102 бродячих и домашних кошек. "Наши данные показывают, что вирус Covid-19 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки. Мы открыли антитела к Covid-19 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией".

Эксперты утверждают, что Covid-19 может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем, однако случаи передачи вируса от кошек к человеку пока не были зафиксированы. Ученые не нашли ответ на вопрос, как именно заразились бродячие кошки. Предполагается, что вирус в их организм мог попасть как при контактах с людьми, которые пытались их покормить или в результате взаимодействий с частицами вируса на поверхности различных объектов окружающей среды.

Сегодня тестов на коронавирус для кошек не существует. Ученые изобрели специальные индикаторы на основе белков оболочки SARS-CoV-2. Как утверждают биологи, на кошек инфекция действует также сильно, как и на людей.

Напомним, в Китае впервые в истории запретили есть собак и кошек.

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