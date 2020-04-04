Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет уволить генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона, который рассматривал жалобу разоблачителя после разговора лидера США и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Слова американского президента приводит Associated Press.

"Жизненно важно, чтобы я полностью доверял назначенцам, выступающим в качестве генеральных инспекторов", - сказал Трамп разведывательному комитету Сената в пятницу, 3 апреля.

Уточним, что Аткинсон был первым, кто проинформировал Конгресс об анонимной жалобе разоблачителя в прошлом году, в которой говорилось о давлении Трампа на Зеленского. Именно она стала поводом для расследования и старта процедуры импичмента.

Напомним, в отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США и украинского президента Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призвал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

15 января дело об импичменте было передано в Сенат для проведения судебного процесса. Сомнений в том, что сенат отвергнет обвинения против Трампа, не было, так как большинство в этой палате Конгресса принадлежит республиканцам.

В ходе голосования Верховной палаты Конгресса США, которое состоялось 5 февраля этого года, президента США оправдали по всем пунктам.