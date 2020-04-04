Генеральный прокурор США Уильям Барр утверждает, что Федеральное бюро тюрем столкнулось с быстрым распространением коронавируса в исправительных учреждениях. В связи с этим часть из них переведут на домашнее заключение.

Слова генерального прокурора приводит Reuters.

Так, выпускать будут тех, кто находится в федеральных тюрьмах, которые больше всего пострадали от коронавируса. На данный момент, это "Окдейл" в Луизиане, "Элктон" в Огайо и "Данбери" в Коннектикуе.

"Для всех заключенных, которых вы считаете подходящими кандидатами для домашнего заключения, вы должны немедленно обработать их для передачи, а затем немедленно передать их после 14-дневного карантина", - сказал он.

На подобное решение власти решили после того, как в пятницу, 3 апреля, в тюрьмах умерли 5 заключенных.

Напомним, в американском Нью-Йорке количество погибших от коронавируса достигло 1 867 человек, а общее количество зараженных достигло 56 289 американцев. В четверг вечером количество погибших было 1 562.

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