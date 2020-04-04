В Житомирской области в результате столкновения автомобиля "скорой" помощи и легковушки погиб один человек, трое - ранены. ДТП произошло в пгт Коростень, когда ВАЗ пытался проскочить на красный сигнал светофора. в результате травмы получил фельдшер, житель райцентра и трое мужчин - пассажиры ВАЗа, один из которых от полученных повреждений скончался в реанимационном отделении местной больницы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Авария случилась 3 апреля в Коростене на перекрестке автодороги Киев-Ковель с улицей Сергея Кемского. В автомобиле экстренной помощи Tayota Land Cruiser Prado 150, который двигался с проблесковыми маячками синего цвета из с. Бэхи, Коростенского района (по вызову) находились водитель, медработник и несовершеннолетняя пациентка с мамой. В ВАЗ-21104 находился водитель и три пассажира.

Установлено, что водитель легковушки, 31-летний житель с.Калиновки, проехал на красный сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение. В результате ДТП травмы получили фельдшер, 1976 г.р., житель райцентра и трое мужчин - пассажиры ВАЗа, 1994, 1969 и 1976 г.р. Последний от полученных повреждений скончался в реанимационном отделении местной больницы.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 УК Украины.

ДТП с автомобилем "скорой" в Коростене. Фото: zt.npu.gov.ua

Напомним, водитель из Житомира скрывал коронавирус и возил туристов, против него открыли дело.

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