Новая глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова требовала от своего бывшего заместителя вынести подозрение одесскому радикалу Сергею Стерненко, который убил человека в 2018 году.

Об этом в интервью Украинской правде сообщил экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак

"Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова проявила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления", - сказал он.

При этом, утверждает Трепак, какие-либо возражения Венедиктова не восприняла и была недовольна позицией своего зама.

"Страна" неоднократно писала о том, как Стерненко убил человека в Одессе, однако уже почти два года избегает наказания из-за покровительства высоких чинов - при Порошенко из СБУ, а при Зеленском - экс-генпрокурора Рябошапки. Он забрал дело из полиции, которая собиралась вручить Стерненко подозрение, и передал его в СБУ.

О том, почему аргументы Стерненко в этом деле несостоятельны мы подробно писали здесь.

Кто такой на самом деле Стерненко можно прочитать здесь.