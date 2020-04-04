Американская певица Pink заразилась коронавирусом вместе с 3-летним сыном Джеймсоном и смогла выздороветь от Covid-19 в течение 14 дней, следуя указаниям лечащего врача.

Певица рассказала о заражении SARS-CoV-2 и описала свое лечение в Instagram.

Она пишет, что вместе с сыном почувствовали симптомы Covid-19 две недели назад. Лечащий врач певицы провел тест на коронавирус, и он показал положительный результат. После этого вся семья Pink провела на карантине 14 дней и следовала указаниям доктора.

В настоящее время певица полностью вылечилась от инфекции. "Всего пару дней назад мы провели повторный тест, и сейчас, к счастью, результат был отрицательным", - поделилась она.

Pink выделила по 500 тысяч долларов в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе для борьбы с коронавирусом. Так она хочет поддержать медработников, которые "каждый день сражаются на передовой".

Фото: pink/Instagram

Во всем мире по состоянию на 4 апреля коронавирусом заразились 1 миллион 66 тысяч зчеловек. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились.

Напомним, в Нью-Йорке от коронавируса скончались почти две тысячи человек.

Также в Италии за сутки зарегистрировали более 760 смертей от коронавируса.