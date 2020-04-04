Коронавирус в Украине. Фото: Страна.ua

В Украине зафиксировано 1096 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. За сутки выявлено 154 новых случаев заражения, 28 человек скончались и 23 человека выздоровели.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в субботу, 4 апреля.

По состоянию на 10:00 в Украине 1096 лабораторно-подтвержденных ПЦР-исследованиями случаев Covid-19. Всего зафиксировано 28 летальных случаев. 23 человека уже выздоровели. Это значит, что повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 66 случаев;
  • Волынская область - 17 случаев;
  • Днепропетровская область - 14 случаев;
  • Донецкая область - 8 случаев;
  • Житомирская область - 9 случаев;
  • Закарпатская область - 24 случая;
  • Запорожская область - 28 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 94 случая;
  • Кировоградская область - 19 случаев;
  • Киев - 195 случаев;
  • Киевская область - 77 случаев;
  • Львовская область - 14 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 26 случаев;
  • Полтавская область - 8 случаев;
  • Ровенская область - 31 случай;
  • Сумская область - 37 случаев;
  • Тернопольская область - 135 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 8 случаев;
  • Хмельницкая область - 10 случаев;
  • Черновицкая область - 206 случаев;
  • Черкасская область - 61 случай;
  • Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 апреля 2020 в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала "Страна", в Италии за сутки зарегистрировали более 760 смертей от коронавируса.

Напомним, в Молдове уже восемь человек умерли от коронавируса почти за месяц.

 

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