В Украине уже почти 1100 человек заразились коронавирусом
В Украине зафиксировано 1096 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. За сутки выявлено 154 новых случаев заражения, 28 человек скончались и 23 человека выздоровели.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в субботу, 4 апреля.
По состоянию на 10:00 в Украине 1096 лабораторно-подтвержденных ПЦР-исследованиями случаев Covid-19. Всего зафиксировано 28 летальных случаев. 23 человека уже выздоровели. Это значит, что повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
За сутки было зафиксировано 154 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 66 случаев;
- Волынская область - 17 случаев;
- Днепропетровская область - 14 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Житомирская область - 9 случаев;
- Закарпатская область - 24 случая;
- Запорожская область - 28 случаев;
- Ивано-Франковская область - 94 случая;
- Кировоградская область - 19 случаев;
- Киев - 195 случаев;
- Киевская область - 77 случаев;
- Львовская область - 14 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 26 случаев;
- Полтавская область - 8 случаев;
- Ровенская область - 31 случай;
- Сумская область - 37 случаев;
- Тернопольская область - 135 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 8 случаев;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черновицкая область - 206 случаев;
- Черкасская область - 61 случай;
- Черниговская область - 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 апреля 2020 в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщала "Страна", в Италии за сутки зарегистрировали более 760 смертей от коронавируса.
Напомним, в Молдове уже восемь человек умерли от коронавируса почти за месяц.