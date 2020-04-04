В Украине зафиксировано 1096 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. За сутки выявлено 154 новых случаев заражения, 28 человек скончались и 23 человека выздоровели.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в субботу, 4 апреля.

По состоянию на 10:00 в Украине 1096 лабораторно-подтвержденных ПЦР-исследованиями случаев Covid-19. Всего зафиксировано 28 летальных случаев. 23 человека уже выздоровели. Это значит, что повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 66 случаев;

Волынская область - 17 случаев;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 9 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 28 случаев;

Ивано-Франковская область - 94 случая;

Кировоградская область - 19 случаев;

Киев - 195 случаев;

Киевская область - 77 случаев;

Львовская область - 14 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 26 случаев;

Полтавская область - 8 случаев;

Ровенская область - 31 случай;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 135 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 206 случаев;

Черкасская область - 61 случай;

Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 апреля 2020 в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала "Страна", в Италии за сутки зарегистрировали более 760 смертей от коронавируса.

Напомним, в Молдове уже восемь человек умерли от коронавируса почти за месяц.