В американском Нью-Йорке количество погибших от коронавируса достигло 1 867 человек, а общее количество зараженных достигло 56 289 американцев. В четверг вечером количество погибших было 1 562.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Так, за сутки количество зараженных в Нью-Йорке выросло на 6582 человек. Более 300 человек скончались от осложнений. В больнице находится 11 739 человек.

Согласно опубликованной информации, больше всего заражений припадает на людей, старше 45 лет. А самый большой показатель смертности у людей, старше 75 лет. Кроме того, среди заболевших мужчин больше, чем женщин.

Днем ранее мы сообщали, что количество жертв коронавируса в США за сутки выросло на 1169 человек. Предыдущий антирекорд 27 марта установила Италия: в тот день там умерли 969 человек.

Мы также рассказывали, что в мире коронавирус подхватили уже больше миллиона человек.