За последние сутки, 3 апреля, на Донбассе позиции украинских военнослужащих обстреляли 16 раз. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке Операции объединенных сил в Facebook.

Так, в течении суток противник открывал огонь по позициям ВСУ при помощи артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", было зафиксировано 10 обстрелов. В частности, возле населенных пунктов Каштановый, Красногоровки, Авдеевки, Каменки и Новотроицкого.

Еще 6 обстрелов были зафиксированы в группе ответственности группировки "Север": возле Новотошковского, села Орехово и возле Луганского.

Скриншот: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский назначил на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, а также сделал главой Генштаба его первого заместителя Сергея Корнийчука.

Ранее мы писали о погибшем украинском военнослужащем, который пал от пули снайпера на Донбассе.