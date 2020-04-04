Штаб ООС заявил о 16 обстрелах на Донбассе. Раненых и погибших нет
За последние сутки, 3 апреля, на Донбассе позиции украинских военнослужащих обстреляли 16 раз. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом говорится в сводке Операции объединенных сил в Facebook.
Так, в течении суток противник открывал огонь по позициям ВСУ при помощи артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", было зафиксировано 10 обстрелов. В частности, возле населенных пунктов Каштановый, Красногоровки, Авдеевки, Каменки и Новотроицкого.
Еще 6 обстрелов были зафиксированы в группе ответственности группировки "Север": возле Новотошковского, села Орехово и возле Луганского.
Скриншот: facebook.com/pressjfo.news
Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский назначил на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, а также сделал главой Генштаба его первого заместителя Сергея Корнийчука.
Ранее мы писали о погибшем украинском военнослужащем, который пал от пули снайпера на Донбассе.