В субботу, 4 апреля, удивит приятными летними "плюсами" вплоть до +16, а на западной Украине пройдет небольшой дождь. Ночью местами похолодает до -2.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, дожди пройдут во Львовской, Волынской и Ровенской областях. Воздух там прогреется до 9-11 градусов. На остальной части региона ожидается 10-14 тепла. Ночью похолодает: от 2 тепла до -2 мороза.

На севере Украины ожидается облачность без осадков. Воздух прогреется до 10-12 тепла. Ночью столбик термометра покажет от 3 до 0 по Цельсию.

Аналогичной ситуация будет и в центральных регионах. Днем ожидается 10-14 тепла и небольшая облачность. А вот ночью похолодает: от 2 тепла до -1 мороза.

А вот на юге Украины синоптики прогнозируют 11-15 тепла днем и +2-1 градус по Цельсию ночью.

Облачно будет и на севере страны. Дневные 13-16 тепла сменят ночные +2-1 градус.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что в ближайшие выходные, 4-5 апреля, в Украине ожидается очередное похолодание, обусловленное холодным атмосферным фронтом северного циклона Pauline.

Напомним, мы публиковали прогноз погоды на апрель и сообщала, какой будет погода на Пасху.