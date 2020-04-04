В Украине уже больше тысячи случаев коронавируса, из них 27 летальные. Поэтому Кабмин вводит уже с 6 апреля новые серьезные ограничения карантина: запрет ходить более, чем по двое, посещать парки, скверы, спортивные площадки и выходить на улицу без документов.

Также не получится отпраздновать в церкви Пасху.

Запреты ужесточаются почти еженедельно, и это скорее всего не последняя порция ограничений. Пик заболеваемости в Украине ожидается к концу апреля. То есть при таком раскладе на карантине страна может просидеть еще и май.

Со стороны правительства раздаются робкие прогнозы о том, что экономика длительного карантина может и не выдержать, и меры могут быть ослаблены раньше. Но пока это звучит как успокоительное - а на деле власть только вводит новые ограничения.

"Страна" следит за событиями вокруг эпидемии в режиме онлайн.

10:05 Опубликованы данные по количеству заболевших на сегодня

В Украине сейчас 1096 лабораторно-подтвержденных ПЦР-исследованиями случаев Covid-19. Всего зафиксировано 28 летальных случаев. 23 человека уже выздоровели. Это значит, что повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

09:00 Сколько заболевших в Украине на данный момент:

08:57 Дональд Трамп объяснил, почему не хочет носить маску.

"Я просто не хочу этого делать. Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, большим столом и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев ... Даже не знаю, это не для меня".

08:50 С 6 апреля в Украине стартует проект онлайн-школа. Вот расписание уроков, которые будут транслироваться на YouTube-канале Минобразования.

08:47 Еврейский паломник из США, который умер в Умани, оказался заражен коронавирусом. Об этом сообщил черкасский губернатор Роман Боднар.