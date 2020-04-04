По состоянию на 3 апреля в медицинских учреждениях проходят лечение 477 человек с коронавирусной болезнью. Из них 25 - это дети.

Как сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава, статистику озвучил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

Всего с начала эпидемии были госпитализированы 477 человек, из которых у 16 диагностировали тяжелое течение коронавирусной болезни. Этим пациентам потребовалось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки мобильные бригады осуществили 170 выездов для забора биологического материала. Они взяли 150 образцов, которые доставлены в вирусологическую лабораторию для исследования методом полимеразной цепной реакции.

В течение суток экстренная медицинская помощь 22 раза выезжала на вызовы с подозрением на коронавирус. В результате 20 человек были госпитализированы в больницы.

Как писала "Страна", количество подхвативших коронавирус в Украине уже превысило тысячу человек. А в мире число зараженных перевалило за миллион.