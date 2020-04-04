Министерство здравоохранения и Министерство культуры выпустили рекомендации по противодействию распространению коронавируса на языках национальных меньшинств Украины. Русского языка среди них нет.

Новость о появлении агитплакатов опубликована в Facebook Минздрава.

"В рамках информационной кампании противодействия распространению коронавирусной инфекции МОЗ Украины разрабатывает материалы для разных групп населения. Совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины коммуникационная команда "Коронавирус_инфо" адаптировала базовые рекомендации о мерах на языках национальных меньшинств, проживающих на территории страны. Сейчас инфографика уже доступна на польском, крымскотатарском, венгерском и румынском языках", - сообщила пресс-служба ведомства.

Выйдет ли плакат на русском языке, в Минздраве не сказали.

Ранее "Страна" публиковала заявление МОЗ о том, что большинство умерших от коронавируса украинцев имели тяжелые хронические заболевания.

Мы также рассказывали, что МОЗ разработал протокол лечения коронавирусной инфекции.