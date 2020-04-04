В Черновицкой области с 13:00 субботы, 4 апреля, до 6:00 понедельника, 6 апреля, вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей. Жителей украинской Ухани просят не покидать дома и квартиры.

Об этом написал в своем Facebook председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Губернатор области призвал всех граждан к 13:00 субботы приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток.

Ранее Осачук озвучил свежую статистику по заболеваемости COVID-19 в регионе.

По его данным, к вечеру 3 апреля официально подтвержден еще 31 случай заражения коронавирусом.

Общая численность больных на Буковине составляет 202 человека.

Сегодня выздоровели три человека, а всего за время эпидемии медики вылечили от COVID-19 11 пациентов.

Как сообщала "Страна", с 6 апреля в Украине ужесточают карантинные меры.

Мы также приводили данные о заболевших по всей территории Украины.