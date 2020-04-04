В Международном валютном фонде заявили об остановке мировой экономики. В организации также признали, что глобальная экономическая ситуация намного хуже, чем во время масштабного кризиса 2008 года.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис", - сказала Георгиева на пресс-конференции в пятницу.

Ранее "Страна" приводила мнение издания Bloomberg, согласно которому надежд на скорое восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса становится все меньше.

Мы также рассказывали, что Всемирный банк и Международный валютный фонд выступили с заявлением о необходимости в связи с эпидемией коронавируса временно заморозить взимание долгов с бедных стран.