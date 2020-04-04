В Италии в пятницу, 3 апреля, зарегистрированы 766 смертей пациентов с коронавирусом. Это существенно меньше, чем 27 марта, когда в стране был установлен антирекорд по количеству летальных исходов за сутки - 969.

Пятничную статистику сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на управление гражданской обороны Италии.

Также в ведомстве сказали, что за сутки в стране выявлено 4 585 новых случаев заражения. Таким образом, с начала эпидемии количество диагностированных заражений в стране достигло 119 827. Общий показатель смертей составляет 14 681. По числу умерших от нового вируса Италия лидирует в мире.

Как отмечают итальянские СМИ, каждодневный прирост новых случаев в течение этой недели варьировался в диапазоне от 4050 до 4782. Вероятно, эпидемия COVID-19 в Италии достигла пика. В дальнейшем прогнозируется спад распространения вируса.

Ранее "Страна" сообщала, что в США 3 апреля за сутки умерли 1169 человек, зараженных коронавирусом. Этот показатель превысил итальянский от 27 марта и стал самым большим в мире.

Мы также писали, что в мире коронавирус подхватили уже больше миллиона человек.