Законодательство не предусматривает особый порядок направления в командировку работников во время карантина, потому такой порядок происходит по общей процедуре, установленной Инструкцией о служебных командировках в пределах Украины и за границу и Кодексом законов о труде, информируют в Гоструда.

Так, согласно абз. 1 п. 1 розд. I Инструкции № 59 служебной командировкой считается поездка работника по распоряжению руководителя органа государственной власти, учреждения и организации, которое полностью или частично содержится (финансируется) за счет бюджетных средств (дальше - учреждение), на определенный срок в другой населенный пункт для выполнения служебного поручения вне места его постоянной работы при наличии документов, подтверждающих связь служебной командировки с основной деятельностью учреждения.

Согласно статье 21 КЗоТ трудовой договор - это соглашение между работником и учреждением, по которому работник обязывается выполнять работу, определенную данным соглашением, с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а учреждение обязывается выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

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