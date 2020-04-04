Из Италии, в которой сейчас бушует эпидемия коронавируса, пришли печальные новости – из-за COVID-19 умер итальянский дизайнер Серджио Росси, основатель обувной марки Sergio Rossi. Ему было 84 года.

Об этом сообщает Vogue.

Несколько дней назад синьор Росси попал в больницу городка Чезена, в котором жил, но врачи не смогли его спасти.

Сам Росси был активно включен в борьбу с пандемией в своей родной стране – перечислял в благотворительные фонды средства от онлайн-продаж, а также 100 000 евро отдельно от этого передал в начале марта в больницы.

Серджио Росси родился в 1935 году в Сан-Мауро-Пасколи, итальянской провинции Эмилия-Романья, которая является одним из центров обувной индустрии Италии.

Маленький Серджио с детства знал, что будет заниматься именно обувным делом, осваивая эти навыки у отца в мастерской. Затем он уехал учиться в Милан, а спустя два года переехал в Болонью.

В 1966 году он решил расширить семейный бизнес и открыл в родном городе небольшую фабрику. Дизайнер сделал ставку на летнюю обувь и этот расчет себя оправдал – его сандалии полюбили многие итальянки.

Спустя некоторое Росси начал сотрудничать с такими брендами как Dolce&Gabbana, Versace и Alaїa, предоставляя им обувь для модных шоу. Такой маневр помог ему получить международную известность и активно развивать бренд дальше.

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