За последние сутки в Молдове еще два человека скончались от коронавируса, общее количество умерших составило восемь человек.

Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну после ежедневного заседания "кризисной ячейки", передает Интерфакс.

По ее словам, за минувшие сутки было проведено 419 тестов на коронавирус. В 86 случаев результаты были положительными. Общее количество инфицированных составило 591 человек, в том числе 36 - в Приднестровском регионе (двое скончались).

"С 7 марта, когда был зарегистрирован первый случай инфицирования, проведено 3376 тестов. Общее количество инфицированных составляет 591, при этом шесть человек скончалось, 28 - полностью вылечилось", - отметила Думбрэвяну.

Как сообщала "Страна", что всего за сутки от коронавируса во Франции скончались почти 600 человек.

А в Украине за сутки зафиксировано уже более 1000 заболевших и 27 погибших.