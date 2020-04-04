Бывший президент Петр Порошенко сообщил, что ему со всего мира присылают протоколы лечения коронавирусной инфекции. В частности, один он получил из ЦК Компартии Китая. В соцсетях уже шутят, что политик нарушает закон о декоммунизации.

Запись о протоколах появилась поздно вечером 3 апреля в Twitter лидера "Европейской солидарности".

"Мы получили протоколы лечения из Италии, из Франции. Специальным письмом мне как председателю партии "Европейская солидарность" ЦК Коммунистической партии Китая направил протоколы лечения из Китая. Мы их перенаправили в Минздрав, чтобы сделать совместный протокол лечения коронавируса", - написал Порошенко.

Блогер Денис Гороховский в Facebook коротко, но ёмко прокомментировал эту запись: "Великий декоммунизатор сломался".



По поводу твита в подобном духе высказался и "слуга народа" Максим Бужанский в Telegram.

"Порошенко похвастался, что получил письмо от ЦК Коммунистической партии Китая по поводу коронавируса. Коллеги, вам не кажется, что он плавно движется к нарушению закона о декоммунизации? Не усматриваете в этом пропаганду коммунистического режима?" - написал Бужанский.