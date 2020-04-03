В Турции в пятницу зафиксированы еще 69 случаев смерти пациентов с коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщило в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство здравоохранения Турции.

Кроме того, за сутки диагностировано 2786 новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, количество выявленных заразившихся в стране превышает 20,9 тысяч и уже 425 инфицированных скончались.

Как сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, к настоящему времени выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 484 пациента, в то время как 1251 пациент продолжает находиться в отделениях интенсивной терапии.

Ранее "Страна" сообщала, что в США от коронавируса за сутки умерли больше тысячи человек, что стало новым "рекордом" смертности.

Также мы писали, что после ужесточения карантина украинцам нельзя будет появляться в парках, скверах и прибрежных зонах без собак.