На ближайшем заседании Верховной Рады, которое, вероятно, состоится в среду или четверг, министром энергетики и первым вице-премьером могут утвердить Олега Дубину.

Об этом передает Telegram-канал "Политика Страны".

Сейчас Дубине 61 год. В начале 2000-х он был директором "Криворожстали", в 2001-2002 годах - вице-премьером. А во времена премьерства Юлии Тимошенко возглавлял НАК "Нефтегаз".

В команде Владимира Зеленского управленец впервые засветился еще в апреле прошлого года. Его тогда называли экономическим советником будущего президента. Но никаких должностей в прошлом году он так и не получил.

В начале этого года Дубину называли в числе возможных кандидатов на пост премьер-министра.

По поводу того, кто продвигает его в министерское кресло, поступают разные сведения. Согласно одной информации, он близко знаком лично с Зе и его окружением еще со времен работы директором "Криворожстали". По другим данным, его опекает Виктор Пинчук (что не удивительно, учитывая давние связи Дубины с Леонидом Кучмой).

Кроме того, ходят слухи, что буквально в последние недели Дубина сошелся с Игорем Коломойским.

Напомним, с 11 марта временно исполняет обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.

В Кабмине Гончарука ведомство возглавлял Алексей Оржель.