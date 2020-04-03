В Соединенных Штатах Америки за сутки умерли 1169 человек, зараженных коронавирусом. Этот показатель скончавшихся за день стал самым большим в мире.

Предыдущий антирекорд 27 марта установила Италия: в тот день там умерли 969 человек.

Статистику смертей опубликовал сайт исследовательского Университета Джона Хопкинса.

За все время эпидемии в США жертвами COVID-19 стал 6 921 человек. Больше всего умерших в городе Нью-Йорке (1 584).

Что касается общего числа заболевших в США, то по состоянию на вечер пятницы их насчитывается 266 671 человек. 9 445 зараженных американцев уже выздоровели.

Как писала "Страна", США из-за карантина накрыл масштабный экономический кризис: 6,6 миллионов человек остались без работы.

Мы также рассказывали, что в мире коронавирус подхватили уже больше миллиона человек.