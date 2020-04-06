Предлагаем гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля для всех знаков Зодиака.

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Овен (21.03 - 20.04)

Неделя начнется с забот, решения рабочих вопросов. К среде вами может овладеть суета, многозадачность, которые несколько дезориентируют вас. Однако уже в четверг вы сможете совладать с этим, а в пятницу проанализируете и разложите по полочкам текущую ситуацию, финансы. На выходных может расстроить чье-то поведение, при этом будут и радостные поводы при общении с окружающими, с близкими. Также вы можете открыть, что решение беспокоящей вас проблемы было у вас перед глазами, но вы не замечали этого в суете. В воскресенье не исключены романтические события.

Телец (21.04 - 20.05)

Будни Тельцов в целом пройдут размеренно и спокойно. Это подходящее время, чтобы разобрать завалы в делах или дома (уборка, разбор шкафа, избавление от лишних вещей, наведение порядка в денежных накоплениях). В пятницу может возникнуть ситуация давления, когда вам придется отстаивать свои интересы. Выходные пройдут активно, при этом есть риск, что вам захочется пуститься во все тяжкие, нарушая принципы здорового образа жизни.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов на этой неделе могут открыться какие-то новые возможности, перспективы. В среду пригодятся аналитические способности, которые помогут определиться в текущей ситуации: как лучше поступить, на чем сосредоточиться. В четверг возможны поездки, связанные с деньгами. Возможно, это будут покупки или дела, которые обернутся выгодой. К концу недели вас ждет финансовый бонус, получение прибыли. На выходных завершатся какие-то отжившие ситуации, отношения либо вы избавитесь он ненужных вещей.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков неделя может начаться с душевного общения, разговоров. К среде может сказаться накопившаяся усталость от постоянного решения проблем, но к пятнице вы почувствуете себя лучше и сможете собраться в ситуации конкуренции, когда вам нужно будет проявить свои лучшие качества. На выходных возможна незапланированная поездка либо какие-то неожиданные новости, которые изменят ваши намерения.

Лев (23.07 - 23.08)

Первая половина недели подходит для активных действий. Вам удастся осуществить многое из задуманного, если вы не будете сидеть на месте. В конце недели стоит дать себе расслабиться, отдохнуть. От ваших действий будет зависеть меньше событий. В пятницу возможны разногласия либо переживания, вызванные тем, что вам не понравилось чье-то поведение. На выходных возможны финансовые поступления. Это хорошее время, чтобы распланировать следующую неделю.

Дева (24.08 - 23.09)

В начале недели Девы могут расстаться с какими-то иллюзиями, их может поглотить беспокойство и суета. Справиться поможет общение с близким человеком. К четвергу может наступить апатия. Если у вас есть возможность, отложите дела и позвольте себе ничего не делать. На выходных Девам могут открыться какие-то новые перспективы. Рационально обдумайте их, и, если это, то, что вам нужно, необходимо приступить к действиям. Это может принести положительные изменения в жизни.

Весы (24.09 - 23.10)

Начало недели у Весов будет наполнено душевным общением, как с друзьями, так и в романтическом плане. В середине недели вы можете завершить какой-то большой проект, давнее дело. В четверг-пятницу возможны финансовые поступления, прибыль. А на выходных не исключены яркие события или встречи с яркими людьми, которые принесут положительные эмоции.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов в начале недели могут возникать ситуации, когда нужно будет скрывать информацию, не раскрывать всех карт перед собеседником. Есть риск стать жертвой обмана либо же вам самим придется действовать хитростью. В середине недели возможно придется общаться с чиновниками. С пятницы и на выходных наступит хорошее время для отношений. Кроме того, вы сможете выйти победителем из важной для вас ситуации.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов в начале недели может возникнуть симпатия, возможна романтическая переписка, общение. В среду-четверг вы можете оказаться в ситуации выбора, когда нужно будет принимать решение из нескольких возможных. В пятницу вероятны какие-то сильные чувства, как позитивные, так и негативные, например, сильное беспокойство. К событиям выходных стоит подойти " с головой", просеивая все через сито рационализма. Скорее всего, они будут наполнены домашними хлопотами.

Козерог (22.12 - 20.01)

В первой половине недели у Козерогов может осуществиться какое-то желание, откроются новые возможности. Это могут быть предложение по работе, знакомства, новые ситуации. Дела будут идти успешно, но к концу недели есть риск обмана, мошенничества, так что будьте начеку. Выходные обещают быть активными. Возможно, вам придется отправиться в нежелательную поездку или выполнять дела, которые вам бы не хотелось.

Водолей (21.01 - 20.02)

В начале недели у Водолеев могут перемены в какой-то из сфер: работа, семья, окружение, деньги, здоровье. Звезды обещают хорошее время, когда вы сможете почувствовать, что успешно управляете своей жизнью и другими. Положительные события будут происходить в связи с новыми или продолжением существующих отношений. Общение будет теплым и душевным. В пятницу придется решать финансовые вопросы. Выходные, скорее всего, займут бытовые хлопоты, некрупные покупки.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб неделя может быть связана с образованием, учебой. Вы можете получать новые знания либо же сами выступите в роди учителя, наставника. Возможно вам придется отправиться в нежелательную, но необходимую поездку. Середина недели может быть связана с сильными чувствами - либо положительными либо отрицательными. К четвергу-пятнице благодаря вашим активным действиям может осуществиться что-то существенное. На выходных возможно возникнут ситуации многозадачности. Вероятны какие-то подарки, либо заключение удачных сделок. Начало чего-то нового и благоприятного для вас.