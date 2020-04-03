Сегодня правительство ввело новые ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса. Новые запреты начнут действовать с понедельника, 6 апреля.

В списке нововведений значится запрет на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых, а также прибрежных зон. В этих местах можно будет появляться только если необходимо выгулять домашнее животное. Причем гулять с собакой или другим питомцем может только один человек.

Также исключение Кабмин сделал для тех, кому нужно появиться в парке или сквере по служебной необходимости.

К другим ограничениям относятся обязательное ношение медицинской маски и удостоверения личности, запрет на появление в общественных местах детей младше 14 лет без сопровождения родителей, на посещение учреждений, которые предоставляют паллиативную помощь.

С полным перечнем запретов можно ознакомиться здесь. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, они введены, чтобы обезопасить людей от COVID-19 и спасти как можно больше жизней.

Ранее "Страна" писала, что украинцев уже начали больно наказывать за нарушение карантина.