Одной из причин увольнения министра финансов Игоря Уманского называли отказ премьера Дениса Шмыгаля ликвидировать схемы минимизации налогов, о которых ему рассказал Уманский.

Об этой и других возможных причинах писала "Страна".

В своем Facebook бывший глава финансового ведомства косвенно подтвердил эту версию и рассказал о работе таких схем.

"Пока (пока!) дам лишь один публичный комментарий, скорее уточнение. Относительно "5 млрд грн в месяц". Итак. "5 млрд грн в месяц"» - это речь лишь по НДС. Раз. Сумма в разные месяцы разная - это округлённая средняя по периодам. Приведена для понимания объема проблемы. Два... Чтобы "оптимизировать" такой объём НДС, необходимый объём самих операций "в оптимизации" в разы больше. И это - уход от налогообложения по прибыли 2-3 млрд грн. Три. "Игры" с налоговым долгом (его надувание, оспаривание, списание...) - ещё порядка 2-3 в месяц. Четыре", - перечислил Уманский.

По его словам, на эти схемы замкнуты контрабанда и кешевые операции, которые без доступа к базам данных посчитать пока не возможно.

В итоге госбюджет в месяц теряет порядка 10 млрд грн.

Ранее "Страна" рассказывала, кто такой Уманский. Мы также писали, что назначенного 4 марта министра было решено уволить менее чем через месяц - 29 марта.