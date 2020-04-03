В Украине зарегистрированы 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки погибли еще пять человек.

Вчера сообщалось, что число больных с коронавирусом в Украине 897 человек, а это значит, что за 24 часа новых больных стало больше на 175 человек.

Рост за сутки вчера составил +103 человека. Позавчера рост за сутки составил +149. Во вторник рост составил +96 больных. В понедельник рост составил +68 пациентов с коронавирусом нового типа.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием случаи COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19.

В общем 22 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве начали работать мобильные бригады, которые могут находить коронавирус на дому.

Такие бригады уже созданы во всех районах. Многие из них уже успели осуществить выезды и сделать анализы.

Также мы информировали, что в Запорожье коронавирус от отца подхватила восьмилетняя девочка.