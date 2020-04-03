Ученые выяснили, какое расстояние составляет так называемый "радиус поражения" чихания.

Об этом сообщает научный портал N+1 со ссылкой на Journal of American Medical Association.

Так, исследователи из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что заразные частицы распространяются на 7-8 метров при чихании, а капли жидкости в виде облака сохраняются от нескольких секунд до нескольких минут.

При этом капли жидкости при чихании делятся на два типа - большие и маленькие. Первые летят дальше, однако опускаются на землю быстрее, а вторые распространяются на небольшое расстояние, но остаются в воздухе на более длительный период времени.

Данные знания позволят уточнить меры предосторожности для предотвращения заражения коронавирусом и другими вирусными заболеваниями, отмечают американские ученые.

Напомним, что недавно украинский Минздрав объяснил украинцам кому и как нужно носить медицинские маски по время пандемии коронавируса.

Однако уже сегодня Кабмин утвердил новые правила поведения во время карантина, согласно которым всем украинцам, которые находятся в общественном месте, необходимо носить маски.