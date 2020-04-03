В Киеве выписали протокол о нарушении режима самоизоляции девушке, которая 29 марта вернулась с отдыха из Бангкока. Ей грозит штраф в 17 тысяч гривен.

Об этом случае написал в своем Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.

После возвращения из Таиланда пограничники взяли с девушки по имени Ладимира Басова личное обязательство 14 дней находиться в самоизоляции. Она обещала быть на изоляции в квартире бабушки и дедушки, проживающих в Николаеве.

Однако в Николаев Ладимира так и не попала, но стала ездить по Киеву, встречаться с друзьями, подвергая их опасности заразиться коронавирусом, который могла подхватить в аэропорту Бангкока или в самолете от других пассажиров.

Видео: Facebook/ anton.gerashchenko

Нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещенных в социальных сетях. Это возмутило многих пользователей, которые стали делать ей замечания.

На нарушения обратила внимание и полиция Киева. Правоохранители нашли место жительство Ладимиры и 3 апреля вручили ей протокол об административном правонарушении, за которым последует штраф в 17 тысяч гривен.

Если выяснится, что Ладимира больна COVID-19 и из-за нарушения режима самоизоляции от нее заразились другие люди, ей могут предъявить обвинения и по ст.325 Криминального кодекса (нарушение санитарных правил, повлёкшее тяжкие последствия).

Геращенко призвал сообщать полиции о подобных нарушениях условий самоизоляции по телефону 102. Также он сообщил, что до тех пор, пока Минцифры не запустит мобильное приложение для контроля за режимом самоизоляции, эту функцию будут выполнять участковые офицеры полиции и патрульные.

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