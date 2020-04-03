Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться 8 или 9 апреля.

Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 3 апреля в эфире телеканала "Интер".

"Прогнозирую, что это может быть среда или четверг", - сказал Арахамия.

Нардеп также рассказал, что сейчас его коллеги работают над изменениями в государственный бюджет Украины на 2020 год и над пакетом законопроектов о льготах для бизнеса.

"Нам все равно надо принимать бюджет в новом виде. И у нас нарабатывается иной пакет. Это уже, кажется, третий пакет по борьбе с коронавирусом. Мы сейчас нарабатываем вместе со всеми фракциями общее видение льгот, которые мы можем предоставить бизнесу", - сообщил Арахамия.

Ранее "Страна" приводила слова Андрея Геруса о том, что Верховная Рада может собраться раньше - 6 или 7 апреля. Нардеп сказал, что депутаты будут голосовать за кризисный бюджет и "антиколомойский" закон.

Также мы писали, что депутаты внесли 12 постановлений об отмене закона о рынке земли.