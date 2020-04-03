Кабмин распорядился ввести обязательную защиту лица и глаз для работников торговли и сферы услуг в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Также правительство дало добро на самостоятельное изготовление масок.

Об этом гласит текст изменений в соответствующем постановлении №211, которое было утверждено правительством в четверг, 2 апреля.

Стоит отметить, что эти изменения касаются работников, задействованных в торговле продуктами питания, топливом, деталями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники, средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, суточным молодняком домашней птицы, средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими товарами, которые воспроизводят и передают информацию.

Также этих изменений должны придерживаться финучреждения, медучреждения, ветбольницы, АЗК, учереждения по продаже, предоставлению в аренду, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, деятельности по подключению потребителей к интернету, пополнению счетов мобильной связи, оплаты коммунальных услуг и услуг доступа в интернет, ремонту офисной и компьютерной техники, бытовых изделий и предметов личного пользования, объектов почтовой связи, квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг, а также заведений общественного питания с адресной доставкой.

Напомним, что Кабмин обязал все магазины выдавать посетителям маски и другие средства защиты от коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что правительство пересмотрело условия работы салонов связи и разрешило им принимать покупателей при наличии прямого контракта с операторами.