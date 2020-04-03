Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти Украины для прекращения конфликта на Донбассе должны быть готовы на непопулярные шаги. Например, провести в регионе выборы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

"Все руководство (Украины - Ред.), не только президент Зеленский, который пытается что-то там сделать (наследство у него тяжелое), должно пойти на непопулярные шаги, но провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 км", - сказал Лукашенко.

По его мнению, после проведения выборов Украина сможет восстановить территориальную целостность на Донбассе.

Белорусский лидер также объяснил, почему процесс урегулирования конфликта зашел в тупик.

"Но это будет не просто, потому что там элиты и руководство Украины слишком разобщены. Президент бы, может, и пошел на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут. Надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать, чтобы, давайте говорить откровенно, и России сохранить лицо, и чтобы резня не началась", - добавил глава государства.

Также Лукашенко сказал, что в отличие от Украины Россия хотя бы что-то предпринимает для решения конфликта.

"Можно обвинять Россию сколько угодно, но если Россия хоть какие-то в этом направлении делает шаги, то надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока Россия вообще не забыла, не отмахнулась и ведет на эту тему диалог", - отметил он.

Лукашенко считает, что основным осложняющим ситуацию моментом является вмешательство в конфликт США. Без их позиции и согласия "трудно уже будет что-то сделать".

Ранее "Страна" публиковала призыв партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" вернуться к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе.

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