"Чтобы резня не началась". Лукашенко призвал Киев провести выборы на Донбассе
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти Украины для прекращения конфликта на Донбассе должны быть готовы на непопулярные шаги. Например, провести в регионе выборы.
Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".
"Все руководство (Украины - Ред.), не только президент Зеленский, который пытается что-то там сделать (наследство у него тяжелое), должно пойти на непопулярные шаги, но провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 км", - сказал Лукашенко.
По его мнению, после проведения выборов Украина сможет восстановить территориальную целостность на Донбассе.
Белорусский лидер также объяснил, почему процесс урегулирования конфликта зашел в тупик.
"Но это будет не просто, потому что там элиты и руководство Украины слишком разобщены. Президент бы, может, и пошел на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут. Надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать, чтобы, давайте говорить откровенно, и России сохранить лицо, и чтобы резня не началась", - добавил глава государства.
Также Лукашенко сказал, что в отличие от Украины Россия хотя бы что-то предпринимает для решения конфликта.
"Можно обвинять Россию сколько угодно, но если Россия хоть какие-то в этом направлении делает шаги, то надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока Россия вообще не забыла, не отмахнулась и ведет на эту тему диалог", - отметил он.
Лукашенко считает, что основным осложняющим ситуацию моментом является вмешательство в конфликт США. Без их позиции и согласия "трудно уже будет что-то сделать".
Ранее "Страна" публиковала призыв партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" вернуться к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе.
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