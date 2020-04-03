Киевские власти в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией закупили камеры с функцией распознавания лиц и измерения температуры тела на 65 миллионов гривен. Данные с систем наблюдения будут передаваться в Нацполицию.

Об этом гласят данные тендера, опубликованные на сайте системы закупок Prozorro 2 апреля, передает "Слідство.інфо".

Так, для Киева закупили 400 видеокамер марки Hikvision. Их стоимость - 125 тысяч гривен/штука. Ожидается, что системы наблюдения будут установлены в столице с 17 по 25 апреля.

В свою очередь руководитель департамента Юрий Назаров отметил, что данные с камер будут поступать к представителям Национальной полиции, Муниципальной стражи, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также власти будут собирать статистическую информацию для департамента здравоохранения КГГА.

"Это позволит оперативно определять людей с повышенной температурой тела в супермаркетах, аптеках и других местах массового скопления людей. Кроме того, функционал камер включает детекцию лиц. Это позволит правоохранителям фиксировать нарушения режима самоизоляции гражданами, которые обязаны его соблюдать", - отметил Назаров.

Напомним, что ранее камеры наблюдения в Киеве закупили для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Ранее мы писали, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция не будет отслеживать перемещение граждан во время карантина, пока не введено чрезвычайное положение.