Ветеран АТО и музыкант Андрей "Риффмастер" Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, останется под стражей до 1 июня.

Такое решение принял Печерский районный суд Киева в пятницу, 3 апреля, рассказал адвокат подсудимого Станислав Кулик информагентству "Интерфакс-Украина".

"Суд продлил меру пресечения - содержание под стражей - до 1 июня", - сказал защитник Антоненко.

По его словам, суд объединил рассмотрение ходатайств стороны защиты об изменении меры пресечения и прокуратуры о продлении срока ареста, но рассмотрел только просьбу прокуратуры и удовлетворил ее.

Стоит отметить, что ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда о содержании под стражей Андрея Антоненко.

Другую подозреваемую в убийстве Шеремета, Яну Дугарь, Печерский суд оставил под домашним арестом до 31 мая. А в среду, 1 апреля, суд в Киеве продлил содержание под стражей подозреваемой Юлии Кузьменко.

Напомним, что вчера, 2 апреля, полицейские пришли с обыском к волонтеру Марии Бурдун. Не исключено, что следственные действия связаны ветераном АТО Инной Грищенко, которая проходит по делу об убийстве Шеремета.