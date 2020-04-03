Россия готова объединиться с другими странами и сократить добычу нефти. Речь идет о снижении объемов добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

Президент заявил, что снижение объемов добычи нефти должно происходить по‑партнерски, и что Россия готова к договоренностям с США и странами - участницами соглашения ОПЕК+.

Как сообщает "РБК", об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава Кремля пояснил, что сокращать добычу необходимо от уровня, "который сложился до начала кризиса" на мировом рынке. По словам президента, Россия не стремится к установлению высоких цен на нефть, она лишь хочет избежать "слишком низких" расценок. Комфортными для России Путин назвал цену около $42 за баррель, так как именно из расчета на эту сумму сверстан бюджет страны.

Также президент назвал причину резкого падения цен на черное золото.

"Причина обвала цен - это выход наших партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи и одновременная информация, объявление о готовности наших саудовских партнеров предоставить даже скидки на нефть", - объяснил Путин.

Он отметил, что таким образом власти Саудовской Аравии пытались избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть, для чего цена должна была упасть ниже $40 за баррель.

"И в этом смысле они, конечно, своей цели в известной степени добиваются. Но нам-то этого как раз не нужно, мы не ставили никогда перед собой такой цели. Но мы, безусловно, должны учитывать интересы всех наших партнеров, именно всех. И только в этом случае мы сможем добиться справедливых договоренностей по сбалансированию рынка", - добавил Путин.

Путин поручил министру энергетики России Александру Новаку в переговорах с представителями других стран стремиться к сбалансированному решению с учетом общих интересов.

Ранее "Страна" сообщала, что Саудовская Аравия позвала на переговоры ОПЕК, США и Россию, чтобы остановить падение цен на нефть.

Мы также писали, что цены на нефть стали расти после анонса экстренной встречи стран ОПЕК+.