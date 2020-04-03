В Украине начали штрафовать на огромные деньги за нарушения карантина (такие штрафы Рада ввела с 17 марта - Ред.). При этом с 6 апреля список ограничений расширится, а значит поводов для штрафов станет больше.

Украинцам при этом предписали носить с собой документы - чтобы полиция могла на месте выписывать штрафы. При этом правоохранители также имеют основания задерживать украинцев, нарушающих карантин.

Ранее мы уже писали, можно ли избежать штраф за нарушение карантина. Теперь разбирались, что нужно знать, если полицейские пытаются задержать вас - если, скажем, у вас нет маски.

Штрафы за нарушение карантина

От 17 до 34 тыс грн светит тем, кто находится в общественных местах без маски, тем более в закрытых помещениях - магазинах, аптеках.

На такие же суммы грозятся штрафовать за пикники на природе, посещение спортивных и детских площадок, перемещение группами более двух человек.

За нарушение самоизоляции, если зараженный, зная о своем диагнозе, контактировал с другими людьми и заразил их. Или если не знал, но давал подписку о самоизоляции (или был изолирован в больнице) и сбежал, предусмотрены штрафы до 51 тыс грн. А в отдельных случаях и уголовная ответственность с наказанием до 3 лет тюрьмы. Если же кто-то умер после такого заражения - могут дать и от 5 до 8 лет тюрьмы.

Карательные меры начали практиковать во многих регионах. Протоколы составляют в Киеве. В Сумах суд уже оштрафовал покупателя, который зашел в супермаркет "АТБ" без маски. В Полтавской области полиция передал в суд дело на мужчину, который во время карантина продавал картошку и лук из своего авто в селе Терешки. Правда, в суде тот заявил, что просто ждал своего знакомого, которому и привез картофель и лук. В итоге мужчину оправдали.

А вот во Львовской области суд все-таки взыскал 17 тысяч у мужчины, который торговал едой и бытовой химией из собственного автомобиля.

С 6 апреля в действие вступит новая порция запретов в связи с карантином. С понедельника при себе нужно иметь документ, который удостоверяет личность и гражданство, лицам до 14 лет нельзя появляться на улице без сопровождения взрослых. Также нельзя будет ходить более чем по два человека.

Могут ли задерживать украинцев за нарушение карантина

Как рассказал "Стране" адвокат Сергей Бурлаков из адвокатского объединения Credence, задерживать гражданина для оформления протокола по ст. 44-3 КоАП как правило необходимости нет. Но при определенных обстоятельствах это возможно, поэтому надо знать свои права.

Согласно ст. 260 КоАП административное задержание допускается в случаях, прямо предусмотренных законами Украины, основные из которых:

- прекращение административных правонарушений, когда исчерпаны другие меры воздействия;

- установление личности (то есть, если вы без документов);

- составление протокола об административном правонарушении при невозможности составления его на месте совершения правонарушения.

Длиться такое задержание не может более 3 часов.

Об административном задержании составляется протокол, в котором указываются: дата и место его составления; должность, фамилия, имя и отчество лица, составившего протокол; сведения о личности задержанного; время и мотивы задержания. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, и задержанным.

Все эти формальные данные важны при обжаловании, особенно в части оценки законности оснований и процедуры такого задержания. Часто мотивы не выдерживают никакой критики. Кроме того, часто уполномоченные на задержание лица игнорируют часть требований закона.

Ведь согласно ст. 261 Кодекса необходимо сообщить о месте пребывания лица его родственникам и проинформировать центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, о чем делается соответствующая запись в протоколе. Также должностные лица обязаны разъяснить лицу, совершившему административное правонарушение, его права, предусмотренные ст 55, 56, 59, 63 Конституции Украины и ст. 268 КУоАП, что часто тоже "забывают" сделать.

При административном задержании может проводиться личный досмотр, досмотр вещей, а также осуществляться изъятие вещей и документов. При этом, личный досмотр может производиться уполномоченным на то лицом одного пола с досматриваемым и в присутствии двух понятых того же пола.

Частые нарушения при административном задержании:

- составление протокола задержания неуполномоченным лицом;

- отсутствие подписи должностного лица, составившего протокол;

- отсутствие отметок о задержании;

- отсутствие подписи задержанного об ознакомлении его с правами;

- отсутствие отметок о том, кого и когда сообщено о задержании;

- нарушение сроков уведомления или вообще несообщение об административном задержании лиц, определенных законодательством;

- отсутствие данных о понятых (в случае если проводился личный досмотр).

Административное задержание, личный досмотр, досмотр вещей и изъятие вещей и документов может быть обжаловано в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) в отношении органа (должностного лица), который применил эти меры, или в суд. Обжалование мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях не останавливает их выполнения.

Не следует забывать, что лицо, которому применением административного задержания причинен вред, имеет право на его возмещение.