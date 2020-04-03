Кабмин разрешил продажу и аренду автомобилей во время карантина в Украине
Кабмин снял запрет на аренду, продажу, сертификацию и испытания транспорта во время карантина в Украине.
Кроме того, постановлением разрешена деятельность по сертификации и испытанию транспорта.
Об этом гласит текст изменений в постановление №211 от 2 апреля.
В свою очередь глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко отметил, что оказывать услуги по аренде и продаже автомобилей необходимо при условии соблюдения всех противоэпидемических мер. Также он подчеркнул, что постановление Кабмина уже вступило в силу.
"Контактная продажа транспортных средств вновь разрешена без ограничений!" - написал в Facebook Назаренко.
Скриншот: Олег Назаренко в Фейсбук
Напомним, что сегодня правительство Украины обязало магазины и автосалоны выдавать посетителям маски и средства защиты.
Ранее мы писали, что Кабмин пересмотрел условия работы салонов связи и разрешил им принимать покупателей при наличии прямого контракта с операторами.