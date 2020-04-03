В Италии 28-летний медбрат Антонио де Паче убил свою 27-летнюю девушку Лорену Куаранту, учившуюся на врача. Молодой мужчина решил, что та заразила его коронавирусом.

Об этом пишет издание New York Post.

Трагедия разыгралась 31 марта в доме города Мессина (Сицилия). Антонио накинулся на сожительницу и задушил ее, после чего попытался покончить с собой, вскрыв вены на запястьях. Вскоре он сам позвонил в полицию, чтобы сообщить о преступлении.

Прибыв на место происшествия, правоохранители сразу же вызвали врачей, которые госпитализировали де Паче. Его удалось спасти. Когда медбрат почувствовал себя лучше, он заявил следователям, что убил Лорену, потому что та якобы заразила его коронавирусом.

Лорена и Антонио. Фото: Facebook/ lorena.quaranta

Парень рассказал, что вместе с девушкой работал в одной сицилийской клинике. Там пара постоянно контактировала с больными COVID-19. Сам де Паче был медбратом, а Лорена проходила медпрактику.

Примечательно, что в итоге тесты на коронавирус у обоих в итоге оказались отрицательными. Однако из-за сложной обстановки в стране семью Лорены попросили организовать похороны в максимально сжатые сроки.

"Ее бедные родители уже понесли потерю, и теперь они не смогут даже нормально попрощаться с ней, это двойная трагедия", - прокомментировала ситуацию мэр города Анна Альба.

Хотя Лорена не успела завершить свое обучение, ее удостоили звания врача посмертно.

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