К концу апреля в больницы Киевской области поступит 46 дополнительный аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Медики считают, что пик эпидемии наступит к 20-м числам апреля.

Об этом сообщили исполняющий обязанности руководителя Киевской областной государственной администрации (ОГА) Василий Володин, передает "Интерфакс-Украина".

"Хочу проинформировать вас о том, что область продолжает готовиться к всплеску эпидемии. По предварительным оценкам медиков можно допустить, что пик заболевания коронавирусом у нас может наступить ориентировочно к 20-м числам апреля", - сказал он в пятницу в ходе онлайн-брифинга.

"До конца апреля ожидаем закупку еще 46 аппаратов ИВЛ, все они будут направлены в инфекционные отделения больниц области. Уверены, что мы успеем", - сказал Володин.

До этого сообщалось, что всего в медучреждения Киевской области есть 204 аппарата ИВЛ. Кроме того, Володин рассказал, что для обсервации украинцев, которые вернулись из-за границы, предусмотрено 6 объектов на 860 мест, в них создаются необходимые условия проживания.

"Также прорабатываются все возможные варианты местного производства средств дезинфекции…. Мы договорились… с предприятием "Белоцерковвода" о 300 тоннах в месяц дезинфицирующего концентрата. По предварительным оценкам, этого объема для области должно хватить", - отметил и.о. руководителя области.

Кроме того, он отметил невозможность возобновления работы рынков области в условиях карантина. Запрет на работу рынков, по его словам, будет действовать до улучшения эпидситуации, пока же могут работать только оптовые рынки и рынки с адресной доставкой.

По словам и.о главы ОГА, КПП, как и прежде, работают на въезде/выезде из двух населенных пунктов – пгт Козин Обуховского района и села Лесники Киево-Святошинского района, новые ограничения пока не устанавливались.

Помимо этого Володин рассказал, что в данный момент есть информация о 353 фактах, связанных с нарушением карантинных мер. "Из них задокументировано 205 фактов, в суд направлено 198 протоколов, 3 штрафа уже наложены судом", - добавил он.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в больницах Киева есть 380 исправных аппаратов ИВЛ, еще 60 нуждаются в ремонте.

По данным на 3 апреля, в Киеве около 400 человек лежат в больницах с разными видами пневмонии, их проверяют на коронавирус.