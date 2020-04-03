Владимир Зеленский записал очередное "вирусное видео" к украинцам. Оно посвящено средствам защиты для медицинских работников.

Зе рассказал о шагах, которые власть предпримет для того, чтобы решить проблему дефицита. Он перечислил города, где врачи жаловались на нехватку масок и спецкостюмов, и заявил, что на проблемные участки поедет главный санврач Виктор Ляшко. В частности, на Тернопольщину, где недавно заболел мэр одного из городов.

"Я поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах. К контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины. Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому", - пообещал президент.

Также он заявил, что СБУ разберется с главврачами, которые искажают ситуацию о наличии средств для врачей. Правда, с каких пор это юрисдикция СБУ - не совсем понятно.

Зеленский упомянул о проблемах у врачей Одессы, Дубно (туда отправили 1000 защитных костюмов и 6000 масок) и других городов, пообещав им поставки из Китая.

Одновременно Зе дал понять, что во всех этих проблемах виновата не его власть, а "папередники".

"Подводя итог, следует признать, что сегодня, к сожалению, мы пожинаем плоды "издевательства" над украинской медицинской системой все предыдущие годы. И поэтому ежедневно и круглосуточно работаем, чтобы у наших медиков были все необходимые средства и оборудование", - сказал президент.

Также Зеленский напомнил, что новый министр здравоохранения ввел протоколы для лечения коронавируса, а украинские врачи поедут в Италию. Как писала "Страна", в Италии наши медики будут помогать местным врачам бороться с коронавирусом.

Ранее "Страна" рассказывала об увольнениях врачей в Тернопольской области из-за опасений подхватить коронавирус.