В Киеве мобильные бригады начали на дому тестировать украинцев на коронавирус.

Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Такие бригады уже созданы во всех районах. Многие из них успели осуществить выезды и сделать анализы", - заявил чиновник.

Поворозник отметил, что киевские власти разработали алгоритм работы таких бригад, а медики обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, такими как экспресс-тесты, сумки-холодильники, комплекты для забора образцов, дезинфицирующими растворами и антисептиками, пакетами для утилизации средств индивидуальной защиты и подобным оснащением.

Также КГГА провела онлайн-совещания с руководителями учереждений, на базе которых созданы мобильные бригады, в том числе с участием представителей Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины. Помимо этого, для медработников были записаны видео-инструкции по предоставлению помощи пациентам.

"Однако подчеркиваю, что такие бригады выезжают к человеку с подозрением на инфицирование коронавирусной болезнью исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента. Это не служба такси, которая по вашему требованию привезет вам домой медика, который сделает анализ. Прошу отнестись к этому с пониманием и придерживаться простого, но совершенно "рабочего" правила: заболели - оставайтесь дома и немедленно позвоните своему врачу, предоставив ему возможность позаботиться о вашем здоровье," - отметил чиновник.

Скриншот: КГГА в Фейсбук

Напомним, что недавно главный санврач Украины Виктор Ляшко анонсировал создание мобильных бригад.

Ранее мы писали, что правительство Украины выпустило постановление о новых меры борьбы с коронавирусом, которые включают в себя и новые ограничения.