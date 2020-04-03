В Запорожье коронавирусом заразилась 8-летняя девочка. Ранее вирус был диагностирован у ее отца.

Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил Telegram-канал Запорожского горсовета "COVID-19. Запорожье".

"Запорожье: еще один случай заражения коронавирусом. Инфицирован 8-летний ребенок. Девочка - дочь жителя Запорожья, которому поставили диагноз раньше", - сказано в записи на канале.

Ранее "Страна" рассказывала, что под Тернополем коронавирус обнаружили у ребенка полутора лет. Малыш заразился от дяди-заробитчанина.

Также мы писали, что под Винницей в тяжелом состоянии госпитализировали ребенка с коронавирусом.

Мы также сообщали, что хотя дети переносят заболевание вследствие заражения коронавирусом гораздо легче, а летальные исходы среди них единичны, некоторые симптомы должны настораживать родителей.