Житель Черкасской области захотел подзаработать на эпидемии и наладил поставку медицинских масок в Европу.

"Предприниматель" планировал продавать за границу маски по заоблачной цене в 2,5 евро за штуку (75 грн), однако его деятельность попала в поле зрения правоохранителей.

Об этом рассказали в пресс-центре Службы безопасности Украины в пятницу, 3 апреля.

"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель, несмотря на введенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине, наладил поставки респираторных масок в одну из стран ЕС", - говорится в сообщении.

Стражам порядка удалось перехватить очередное международное почтовое отправление, сформированное злоумышленником.

"Во время таможенного досмотра была обнаружена партия медицинских масок. По информации СБ Украины, в ближайшее время делец планировал переправить более 10тыс. респираторных масок. Европейским клиентам он выставил "ценник" в 2,5 евро за штуку", - говорится в сообщении.

По расчетам правоохранителей, преступник мог заработать своей деятельностью более 700 тысяч грн.

В Черкасской области пресекли вывоз масок в Европу. Фото: СБУ

Операция по разоблачению правонарушителя проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно с УСБУ в Черкасской области, работниками таможенного поста "Специализированный" Киевской таможни ГТС и ПАО "Укрпочта".

Скриншот: СБУ в Фейсбук

Напомним, что это не первый случай, когда украинцы пытаются вывезти средства медицинской защиты за рубеж. Так, в Закарпатской области злоумышленники пытались отправить в Европу 80 тысяч медицинских масок, которые запрещены на экспорт из-за распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Ранее мы писали, что правительство Украины обязало магазины выдавать посетителям маски и средства защиты.