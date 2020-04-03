В Херсонской области полиция открыла уголовное производство в отношении работников районной больницы. Они нарушили нормы предотвращения инфекционных болезней, выдав для захоронения тело умершей женщины до получения результатов теста на коронавирус. Позже тест оказался положительным.

Об этом сообщается в Facebook полиции области.

Как установили правоохранители, в Олешковскую центральную районную больницу была госпитализирована 68-летняя пациентка с предварительным диагнозом пневмония. У нее отобрали материалы для проведения лабораторного исследования на наличие коронавируса. Однако вскоре пациентка умерла.

Работники районной больницы 1 апреля выдали тело женщины родным для погребения, не получив результатов тестирования на COVID-19. А вскоре пришли результаты с диагнозом коронавирусная болезнь.

Между тем тело было погребено без соблюдения должных требований, введенных в связи с распространением коронавирусной болезни. Это могло повлечь заражение людей.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Виновным может грозить до 3 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские и работники других служб устанавливают круг лиц, контактировавших с женщиной и присутствовавших на ее похоронах. Эти люди пройдут медицинское обследование, им будут проведены экспресс-тесты на коронавируса, их обяжут самоизолироваться.

Между тем в ВОЗ признали, что тела умерших от коронавируса не заразны.

Ранее "Страна" писала, что полиция открыла тысячи дел из-за нарушение карантина.