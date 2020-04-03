В пятницу, 3 апреля, народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илье Киве вручили подозрение по делу о драке с Михаилом Майманом.

Об том заявил "Стране" Майман, который проходит как потерпевший в деле о его конфликте с Ильей Кивой.

"Ему вручили сегодня подозрение. Он хотел встретиться с генпрокурором Ириной Венидиктовой, но наткнулся на группу прокуроров, которая вручила это подозрение. Она у него есть, но он не хочет ее никому показывать. Я ознакомлюсь с делом в понедельник, у меня будет очная ставка с Кивой, а потом начнутся суды. Главное, чтобы он на них пришел. Будет весело. Венидиктова подозрение подписала, для меня это было неожиданно. Одним клоуном в стране станет меньше", - рассказал Майман.

В тоже время сам Кива в комментарии "Стране" опроверг вручение подозрения, хотя и подтвердил, что вручить его пытались.

"Мне пришла повестка на 6 апреля по делу произошедшего конфликта в ресторане "Мокко" c криминальным авторитетом Михаилом Майманом. Сегодня в 10:00 я, как народный депутат, пришел в Офис генпрокурора, чтобы выяснить, когда Ирина Венидиктова подпишет подозрение Петру Порошенко и убийце Сергею Стерненко, - сказал нам Кива.

"Она сама же обвиняла Рябошляпу (так Кива называет экс-генпрокурора Рябошапку - Ред.) в блокировке материалов, которые она собрала по делам Порошенко и Стерненко. Я пришел не по личным вопросам, а как член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, спросить, когда она подпишет подозрение этим двум преступникам. Прождал ее полтора часа, она так и не вышла, но пришли вооруженные люди, которые пытались вручить мне подозрение, нарушая все мои права, не предоставив возможности связаться с адвокатом, а также пытались задержать меня в приемной. Я вышел, сел в автомобиль и уехал. Они пытались что-то зачитать.

"Действия Венидиктовой направлены на выполнение соглашений, которые власть заключила с мародером Порошенко, а именно – закрытие уголовных дел, а также покрывание преступников, продолжая дело "Рябошляпы". А Стерненко она покрывает, потому что его покрывает группа Сороса в Украине. Она даже не вышла из кабинета. Она будет мстить оппозиции за голосование по земле и за обличении власти в ее преступлениях. Президент - наблюдатель, он не влияет на процесс. Венидиктова – предатель, которая дорвалась к власти, она продолжает дело Рябошляпы", - заявил Кива.

Напомним, 22 января депутат Илья Кива подрался в киевском ресторане с ветераном АТО. По словам нардепа, еще до этого АТОшник угрожал ему в Facebook.

По заявлению потерпевшего Михаила Маймана генпрокурор Руслан Рябошапка открыл против Кивы уголовное производство.